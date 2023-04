Milano, progetto BiM da 250 milioni alla Bicocca

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Un progetto da 250 milioni di euro su oltre 50mila metri quadri di rigenerazione urbana alla Bicocca di Milano. Il piano di riqualificazione, denominato BiM, prevede la rigenerazione degli immobili Pirelli 10 e Innovazione 3 promossa da Aermont Capital e Kervis Sgr. I due edifici saranno trasformati uffici in grado di ospitare 5mila persone.

La riqualificazione è firmata dai progettisti Piuarch e Antonio Perazzi.

Aermont Capital e Kervis Sgr saranno affiancati da Mtdm (Manifattura Tabacchi Development Management) in qualità di 'project manager' per realizzare la rigenerazione di un intero isolato nel cuore del quartiere Bicocca, a Milano.

Degli oltre 50mila metri quadri complessivi, 43.300 sono a destinazione direzionale, 3.400 per spazi commerciali, 800 di Pavilion multifunzionale e 6mila di spazi verdi e giardino.

Secondo Giovanni Manfredi, direttore generale di Aermont Capital, BiM è "un progetto di recupero unico nel suo genere, di grande impatto in termini economici, sociali e culturali, in linea con i principi di sostenibilità, inclusività e apertura".

"Il modo in cui abbiamo immaginato BiM - gli fa eco Giancarlo Patri, partner e responsabile fondi e gestione di Kervis Sgr - rappresenta pienamente il nostro approccio nella valorizzazione degli uffici in epoca post Covid, dove la ricerca del dettaglio, l'uso della tecnologia al servizio dell'efficienza energetica e della gestione quotidiana e la forte attenzione al benessere dei fruitori degli spazi permettono di creare ecosistemi moderni, attrattivi e connessi con il quartiere".

I lavori del Pirelli 10 sono già iniziati e si concluderanno entro il settembre del 2024, mentre quelli di Innovazione 3 inizieranno nel gennaio del 2025, per concludersi nel marzo del 2026. (ANSA).