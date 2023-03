Coima sigla accordo con Ccl per edilizia residenziale e sociale

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Accordo sull'edilizia residenziale e sociale tra Coima e Ccl (Consorzio Cooperative di Lavoratori) per la creazione di una "nuova piattaforma" anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'obiettivo è di creare "un nuovo modello di sviluppo immobiliare misto, fondato su società cooperative compartecipate da fondi, con un effetto moltiplicatore grazie al modello mutualistico, con la partecipazione sin dal principio degli acquirenti finali, per iniziative replicabili e scalabili sul territorio nazionale".

Il progetto pilota - spiegano le parti - sarà realizzato a Milano, nell'ambito del più ampio piano di riqualificazione dell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, e porterà alla realizzazione di 320 unità abitative, di cui 225 in edilizia convenzionata ordinaria e 95 in Edilizia Residenziale Pubblica.

In contemporanea Coima Sgr annuncia l'istituzione di Coima Housing Fund, fondo 'multicomparto' dedicato al tema dell'abitare sostenibile, che si pone un obiettivo dimensionale di oltre 400 milioni, con una prima fase che prevede sottoscrizioni per circa 300 milioni. (ANSA).