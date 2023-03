Casa: Confcoop Habitat, finanza d'impatto opportunità unica

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il mondo delle coop guarda alle opportunità della finanza d'impatto per promuovere l'abitare cooperativo e la cooperazione di comunità. E' emerso in una riunione del consiglio nazionale di Confcooperative Habitat interamente dedicato al social impact economy. Aprendo i lavori, la presidente di Human Foundation, Giovanna Melandri, ha detto che la finanza d'impatto "ha oramai la forza di un'onda inarrestabile". "Nel mondo ci sono 2 trilioni di dollari pronti a sostenere iniziative che abbiano un significativo impatto sociale e ambientale sulla vita delle persone. Fondi disposti a investire in un modello di impresa con valori e capacità che sono nel dna della cooperazione. A voi il compito di cogliere questa grandissima e unica opportunità", ha dichiarato Melandri.

"Noi cooperatori - ha sottolineato il presidente di Confcooperative Habitat, Alessandro Maggioni - siamo generatori di sviluppo sociale, facciamo impresa partendo dai bisogni delle persone. La nostra capacità di leggerli e di organizzare risposte è un modello che genera cambiamento, crescita economica sostenibile sia dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo abbiamo sentito la necessità di confrontarci con chi conosce l'impact economy per capire quali spazi ci possono essere per la cooperazione e soprattutto come la cooperazione deve organizzarsi per essere in grado di cogliere questa opportunità". (ANSA).