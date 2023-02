Venduta da Fs area ex Officina grandi riparazioni a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Fs sistemi urbani, società capofila del polo urbano del Gruppo Fs italiane, ha perfezionato la cessione delle aree dell'ex Officina grandi riparazioni (Ogr) di Firenze alla società Flora development srl. Si tratta di un'area a Porta al Prato, a due passi dal parco delle Cascine, non distante dal centro storico, che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 80.000 metri quadrati.

Due i lotti di cui si compone: il primo, di circa 68.000 metri, è costituito da parte dell'ex Ogr e comprende terreni e fabbricati che in passato hanno assolto diverse funzioni, mentre il secondo, di circa 12.000 mq, ospitava il Dlf e un archivio Rfi. Le due aree, spiega una nota del Gruppo Fs, "sono attualmente separate da un ex sedime ferroviario, dimesso e smantellato per ospitare il tracciato della nuova tramvia T4 che sarà realizzata dal Comune, favorendo il ricorso a modalità di trasporto collettivo e sostenibile, a completamento del processo di ricucitura urbana determinato dalla rigenerazione del sito".

Le aree oggetto della compravendita sono destinate per il 60% a uso residenziale comprensivo degli esercizi commerciali di vicinato, per il 9% a commerciale per medie strutture, il 15% a destinazione turistica-ricettiva, il 16 a direzionale e attività private di servizio, "con una flessibilità del mix di destinazioni d'uso pari al 20% della Sul complessiva.

L'importante quota di verde pubblico sarà destinata anche alla riconnessione del quartiere con l'adiacente Parco delle Cascine". La rigenerazione delle ex Ogr, conclude la nota di Fs, "sarà completata con la previsione di uno spazio culturale, secondo quanto deliberato nel 2020 dal Comune di Firenze, con il ruolo di attrattore e volano del nuovo insediamento mediante una sinergica contaminazione culturale con il vicino centro storico e la contigua Manifattura Tabacchi". (ANSA).