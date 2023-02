Superbonus: notai, vademecum aggiornato su incentivi edili

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - È online la guida 'Immobili e bonus fiscali', realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.

Il vademecum, indicano i notai, realizzato in formato digitale, viene costantemente aggiornato per fornire a cittadini, professionisti e operatori del settore uno strumento costantemente al passo con le novità normative ed è scaricabile (gratuitamente) dal sito del Consiglio nazionale: www.notariato.it. (ANSA).