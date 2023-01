Fisco: Lapet (tributaristi), agire sullo sblocco dei crediti

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Il blocco del mercato dei crediti fiscali relativi agli interventi di recupero edilizio, da ultimo conseguenza delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione in materia di sequestrabilità delle somme, anche in capo ai soggetti cessionari diligenti e in buona fede, ha determinato, diffusamente, rilevanti problemi di liquidità per famiglie e imprese. Invogliati all'esecuzione dei lavori, tali soggetti si trovano oggi nell'impossibilità di assolvere ai propri impegni conseguenti dall'esecuzione del lavori agevolati. Tale condizione, in particolare, concorre allo stato di crisi di un intero comparto, trainante, dell'economia italiana. Sotto questo profilo le misure assunte fino ad oggi si sono rivelate insufficienti, perché non colgono come il problema sia essenzialmente collegato alla possibilità che i crediti d'imposta, in caso di frode, possano essere sequestrati in capo al cessionario diligente che li acquista in buona fede". Lo si legge nella memoria che il presidente della Lapet (associazione tributaristi) Roberto Falcone ha sottoposto oggi in Commissione Finanze, al Senato. (ANSA).