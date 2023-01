Lionard scelta per corso Ifc della Harvard business school

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Lionard spa, società leader nel settore del luxury real estate in Italia, è stata selezionata per il corso Immersive field course (Ifc) della Harvard Business School. Lo rende noto la stessa società, spiegando di aver ospitato per un giorno un gruppo di studenti della Harvard Business School a Firenze come parte del loro Ifc.

"Siamo lieti di collaborare con la Harvard Business School per offrire agli studenti un'esperienza di apprendimento reale in Italia" - ha dichiarato Dimitri Corti, fondatore e ceo di Lionard. "Gli studenti traggono enormi benefici da questa esperienza; allo stesso modo la nostra speranza è che questo evento sia stato altrettanto utile anche per chi è stato scelto come Lionard", le parole di Arthur Segel, il docente che ha guidato il gruppo di studenti.

Lionard, nata nel 2008 a Firenze, ha un portfolio di circa 3.100 immobili di lusso dal valore complessivo di oltre 15 miliardi di euro e medio per proprietà di 5.03 milioni di euro. (ANSA).