Immobiliare: aumentano compravendite di case ma cala offerta

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Dopo il boom del 2021, il numero di compravendite di abitazioni cresce ancora nel primo quadrimestre 2022, anche se con minore intensità, e per i prossimi quattro mesi ci si attende lo stesso livello di ritmo. A giudizio del 54,2% degli operatori immobiliari Fimaa - Federazione italiana mediatori agenti d'affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia - il mercato della casa è stabile sui livelli dell'ultimo quadrimestre del 2021, ma si tratta di una risultante che rivela un "disequilibrio" tra domanda e offerta: la domanda per acquisto è percepita ancora dinamica - come nel 2021 - dal 56,3% di agenti immobiliari, mentre la quantità di offerta in vendita viene percepita in riduzione dal 51,2%.

L'impatto sui prezzi di questo "disequilibrio", a giudizio della maggioranza del campione (58,4%) è una variazione percentuale tendenziale analoga a quella avuta alla fine del quadrimestre precedente, pari al +4%. Per i prossimi 4 mesi, secondo il sondaggio, il mercato proseguirà ancora sugli stessi livelli del quadrimestre appena concluso, sia per il numero di scambi (62,2% dei giudizi), sia per i prezzi medi di vendita (quota del 68,4%). (ANSA).