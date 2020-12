Invimit: a Poste Vita tutte le quote Convivio per 249 mln

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Invimit SGR, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiuso oggi la procedura di commercializzazione delle quote di Convivio, primo comparto del Fondo Dante, con la cessione al gruppo assicurativo Poste Vita di tutte le quote emesse per un valore di circa 249 milioni di euro. Lo annuncia Invimit in una nota ricordando che il patrimonio del comparto è costituito da immobili provenienti da fondi partecipati da Inps, InaiL e Regione Lazio e comprende immobili di pregio a Roma e Milano e in alcune delle principali città italiane, quali Bologna, Genova, Padova e Mantova.

Nonostante la situazione emergenziale correlata alla diffusione del Covid-19, decine di operatori, italiani e internazionali, hanno mostrato interesse per l'operazione e, all'esito della procedura competitiva, la Società ha ricevuto tre offerte, fra le quali è poi risultata aggiudicataria quella di Poste Vita. (ANSA).