Poste: premiati i migliori centri di smistamento per metodo Lean

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Catania, Padova, Bologna e Milano Roserio. Sono questi i centri di smistamento che hanno raggiunto i migliori risultati nell'implementazione del programma Lean, premiati in un evento dedicato presso la direzione centrale romana di Poste Italiane. "Il programma Lean - spiega l'azienda in una nota - rappresenta una delle leve primarie messe in campo da Poste Italiane per favorire la trasformazione industriale nel sistema postale e per rispondere alle sfide di un mercato logistico in continua evoluzione". "L'obiettivo - sottolinea Poste - è quello di innovare il mondo della logistica attraverso una nuova metodologia di lavoro, che mette al centro le persone e le loro competenze per raggiungere l'eccellenza in ogni fase del processo produttivo, promuovendo la cultura del miglioramento continuo e della qualità. Il nuovo modello organizzativo prevede una gestione più snella dei processi operativi, una riduzione degli sprechi lungo l'intera filiera logistica, più attenzione alla sicurezza e una maggiore consapevolezza nei dipendenti del proprio ruolo e dell'impatto sul cliente". "Si tratta - conclude la nota - di una metodologia che genera nel complesso maggior benessere dei dipendenti, che sono più motivati e coinvolti nelle attività e sui risultati. Il programma Lean prevede inoltre lo sviluppo di competenze e conoscenze, acquisite attraverso un importante piano di formazione tecnico-specialistica e manageriale volto a promuovere soprattutto nelle persone un nuovo 'mindset', un cambiamento culturale nel modo gestire i processi e le relazioni organizzative". (ANSA).