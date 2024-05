Atr, nuovo ordine da Avation per 10 Atr 72-600

Atr ha firmato con Avation un ordine definitivo per 10 ATR 72-600. Le consegne sono programmate tra il 2025 e il 2028 L'accordo prevede ulteriori 24 diritti di acquisto fino al 2034.

L'ordine - evidenzia l'azienda - segna un altro traguardo nella duratura relazione con Avation iniziata nel 2011: da allora, il lessor con sede a Singapore ha ricevuto 36 nuovi Atr 72, con altri due programmati per la consegna nei prossimi mesi, come parte di un precedente ordine. Attualmente, Avation possiede una flotta di 20 Atr.

Per l'a.d. di Atr, Nathalie Tarnaud Laude, "la continua fiducia da parte di un cliente di lunga data è il miglior riconoscimento dell'impegno per rimanere rilevanti nel corso degli anni, attraverso un'innovazione continua. Questo accordo non solo rafforza la nostra collaborazione con Avation, ma - evidenzia - riflette anche la forte domanda di mercato per gli aerei Atr".



