Poste e Dhl alleati per il mercato dei pacchi

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Poste Italiane e Deutsche Post DHL Group "hanno siglato una partnership strategica nel mercato italiano e internazionale dei pacchi". Quattro punti chiave: DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste verso destinazioni europee; Poste e DHL Express offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per spedizioni internazionali veloci; Poste consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany; Poste e DHL eCommerce Solutions investiranno in una j.v per realizzare una moderna e sostenibile rete di locker automatici per i pacchi in Italia.

"DHL è il partner ideale per connettere al meglio i nostri clienti italiani ai mercati internazionali, con spedizioni da e verso l'estero e una rete di locker automatici di ultima generazione, in aggiunta alle soluzioni di e-commerce già esistenti", commenta l'a.d. di Poste, Matteo Del Fante, "Mettendo insieme le straordinarie potenzialità e l'infrastruttura nazionale di Poste Italiane con il nostro network globale e la nostra esperienza nel commercio internazionale - dice Tobias Meyer, Ceo-designato di Deutsche Post DHL Group - riusciremo a sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuno con una partnership davvero efficace". (ANSA).