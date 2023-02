Poste: tutte le caratteristiche del "Buono Rinnova"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Buono Rinnova" è il buono fruttifero postale emesso da Cassa depositi e prestiti, distribuito da Poste Italiane e garantito dallo Stato italiano. Il Buono Rinnova, spiega Poste in una nota, "è dedicato ai clienti che hanno rimborsato un buono fruttifero postale scaduto a partire dal 20 settembre 2022 ed entro il periodo di collocamento del Buono Rinnova. Con una durata di sei anni il buono consente di investire nel medio periodo garantendo rendimenti certi: il 3,25% annuo lordo al compimento del 6° anno (o il 2% annuo lordo alla scadenza del 3° anno)". "Può essere sottoscritto - prosegue la nota - in uno qualsiasi dei circa 12.000 uffici postali o anche online su www.poste.it e App BancoPosta, in questo caso bisogna essere titolari di un Libretto Smart che sia abilitato ai servizi dispositivi online, oppure essere titolari di un conto BancoPosta anch'esso abilitato ai servizi online". Poste ricorda anche che il Buono Rinnova, come gli altri buoni fruttiferi postali, non ha costi di sottoscrizione e rimborso a eccezione degli oneri fiscali, è disponibile sia in formato cartaceo sia in formato dematerializzato, ed è soggetto a un'aliquota fiscale agevolata del 12,50% sugli interessi maturati. (ANSA).