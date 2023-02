Da Poste educazione digitale per ridurre il digital divide

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Attraverso il progetto di educazione digitale della Corporate University Poste Italiane ha realizzato diversi webinar integrati con traduzione LIS e sottotitoli, e ora mette a disposizione all'interno della sezione web due videopodcast che illustrano i vantaggi tecnologici legati al mondo bancario tra cui come effettuare pagamenti digitali, controllare il conto corrente tramite app e sfruttare i numerosi vantaggi dell'open banking, contribuendo ad abbattere le barriere alla partecipazione del digitale. All'interno della sezione sono inoltre disponibili infografiche e giochi per far conoscere l'evoluzione tecnologica in corso e aumentare la consapevolezza in rete. "Con queste iniziative - si legge in una nota - Poste Italiane continua a essere in prima linea per promuovere l'integrazione e l'inclusione, offrendo a tutti la possibilità di accedere e gestire gli strumenti digitali". "La lingua italiana dei segni - spiega Poste - è stata ufficialmente riconosciuta a maggio 2021 ed è essenziale adottare tecnologie digitali inclusive, e rendere fruibili i contenuti digitali in LIS, per garantire l'accesso all'informazione e alle opportunità anche alle persone sorde". Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).