Poste: le nuove frontiere della logistica integrata

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Nel corso del convegno "Investimenti e collaborazione: la logistica guida la sfida della capacità", promosso dal Politecnico di Milano nei mesi scorsi, Poste Italiane ha illustrato i punti di forza della soluzione di logistica integrata per le aziende: la rete operativa, il competence centre, l'automazione e la digital platform. In primis, spiega l'azienda, "una rete operativa sempre più efficiente, che velocizza e ottimizza i tempi di distribuzione grazie a una nuova offerta di servizi di spedizione, Poste Delivery Business, supportata da Punto Poste, la più ampia rete di prossimità d'Italia, e una nuova rete specializzata nel trasporto a temperatura controllata". Alla base della soluzione troviamo una innovativa piattaforma di logistica 4.0, che permette di raccogliere ed elaborare i dati e le diverse informazioni provenienti da diversi nodi logistici, al fine di ottimizzare i processi e migliore l'efficienza lungo l'intera catena del valore del cliente. "Grazie a questi asset innovativi - sottolinea l'azienda - alle dimensioni e alla capillarità uniche della rete di Poste Italiane, che persegue inoltre obiettivi di logistica sempre più responsabile e sostenibile, l'azienda è in grado di fornire un servizio integrato: dall'approvvigionamento delle merci presso i fornitori del cliente, alla gestione del magazzino e allestimento degli ordini, fino alla distribuzione al destinatario finale, sia consumer che business con gestione di tutte le esigenze legate alla reverse logistics". (ANSA).