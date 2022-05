Poste, 10 progetti con 10 Onlus a sostegno dell'infanzia (2)

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Il nostro obiettivo comune - commenta ancora la presidente Maria Bianca Farina. evidenziando la collaborazione con le Onlus - è offrire ad ogni bambino, ragazzo e ad ogni famiglia il giusto appoggio. Con questo ampio programma di interventi aggiungiamo quindi un altro tassello alla nostra presenza accanto alle famiglie e a tutta la comunità e rinsaldiamo il legame con le associazioni attive in ambito solidaristico, un legame che è l'esempio concreto delle politiche di inclusione sociale di Poste Italiane".

Il condirettore generale Giuseppe Lasco evidenza ancora "una politica sociale fatta di progetti concreti, di collaborazione e, soprattutto, di risultati. Proseguiamo quindi - dice - sulla strada dell'impegno per le comunità, specie quelle più periferiche, che è alla base dei valori e della missione di Poste Italiane, sempre attenta a non lasciare mai indietro nessuno, e che si esprime con iniziative capillari di sostegno e inclusione delle fasce sociali più vulnerabili e disagiate".

Le iniziative selezionate (scientifiche, educative, ricreative e formative) vanno a sostegno - viene spiegato - di bambini e ragazzi con fragilità, come la prevenzione di malattie degenerative ed invalidanti, il supporto a bambini con gravi disagi sociali ed economici o vittime di violenza, centri estivi dedicati a bambini con disabilità del neuro sviluppo, interventi di assistenza abitativa fino a programmi informativi sui rischi della rete con l'obiettivo di favorire l'inclusione e l'integrazione. "In occasione del 160° anniversario della sua istituzione, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, riafferma così - sottolinea una nota - il proprio tradizionale impegno per il sociale e l'attenzione alle comunità che ne hanno contraddistinto l'azione nel corso della sua lunga storia al fianco del Paese". (ANSA).