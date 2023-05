Confindustria, sull'autonomia riforma utile ma delicata

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Riteniamo che il Ddl del governo" che imposta la riforma per l'autonomia differenziata "abbia dato impulso a una riforma utile e, al tempo stesso, non priva di elementi di delicatezza, in relazione ai quali è bene si discuta in modo aperto e con la dovuta cautela", avverte Confindustria, in audizione in Senato con il vicepresidente Vito Grassi, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale di via dell'Astronomia.

"Il cambiamento dell'assetto ordinamentale coinvolgerà tutti gli attori della nostra governance multilivello, ma anche cittadini e imprese; ne deriva l'esigenza di un ampio coinvolgimento degli attori sociali". E' "una sfida molto impegnativa".

Confindustria "è a disposizione per fornire il proprio contributo, nell'interesse delle imprese e del Paese". (ANSA).