Sace-Luiss-Confindustria, nuovo executive program per export

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sace, Luiss Business School e Confindustria rafforzano la sinergia sul fronte della formazione e insieme presentano il nuovo Executive Program in Export Management. Si tratta, spiega una nota, di un'iniziativa, in partenza il prossimo 15 settembre, rivolta a figure aziendali di imprese italiane ad alto potenziale di export, che desiderano approfondire le dinamiche fondamentali dell'export management con un metodo di apprendimento applicativo ed empirico.

La partnership è stata siglata oggi da Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, Luigi Abete, presidente di Luiss Business School e Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione.

