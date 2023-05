Palermo: solidarietà a Forzinetti da Confcommercio

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Confcommercio Palermo esprime vicinanza e solidarietà all'assessore della giunta di Palermo Giuliano Forzinetti, certa che questo indecente tentativo di intimidazione non frenerà in alcun modo la sua appassionata attività di amministratore pubblico impegnato a rilanciare le attività produttive della città nel rispetto della legalità".

Lo dice la presidente Patrizia Di Dio sottolineando come "simili gesti ci ricordano che non bisogna mai abbassare la guardia contro la criminalità di qualunque genere e che Confcommercio sosterrà sempre, con sempre maggiore convinzione, la strada del contrasto alla criminalità organizzata facendo quadrato attorno a tutti coloro che rischiano di subire intimidazioni che non possono assolutamente essere tollerate". (ANSA).