Istat, i giovani attenti alla natura,gli adulti agli sprechi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - I giovani italiani fino a 24 anni sono più sensibili delle persone adulte per quanto riguarda la perdita della biodiversità (il 31,1% tra i 14 e i 24 anni contro il 19,4% degli over55), la distruzione delle foreste (26,2% contro 20,1%) e l'esaurimento delle risorse naturali (30,3% contro 22,6%). Gli ultracinquantacinquenni si dichiarano invece più preoccupati dei giovani per il dissesto idrogeologico (25,8% contro 16,6% degli under25) e l'inquinamento del suolo (22,4% contro 18,7%). Lo rivela l'Istat in una nota sulle preoccupazioni ambientali e i comportamenti ecocompatibili degli italiani.

I giovani risultano meno attenti degli adulti verso comportamenti ecocompatibili. Non spreca acqua il 49,5% delle persone tra i 14 e i 24 anni rispetto al 73,9% degli over 55, così come mostra attenzione a non sprecare energia il 48,6% degli under 24 rispetto al 76,6% di coloro che hanno più di 55 anni. Invece, per quanto riguarda la scelta di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata o ad altri mezzi di trasporto a motore privati, le percentuali più elevate si registrano tra i giovani sotto i 24 anni. Li sceglie abitualmente il 26,8%, contro il 16,6% degli over55. (ANSA).