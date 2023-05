Autotrasporto: Serracchiani, Pdl per abolire contributo ART

(ANSA) - TRIESTE, 29 MAG - "Ho depositato una proposta di legge per abolire definitivamente il contributo che le imprese di autotrasporto sono tenute a pagare all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Dalle misure temporanee di sospensione come l'ultima introdotta dal Decreto Lavoro bisogna passare a un provvedimento strutturale che eviti storture, dia certezze, prevenga disagi". Lo ha reso noto la deputata Debora Serracchiani (Pd).

"Controverso sin dalla introduzione nel 2018 quando è stato modificato il meccanismo di finanziamento dell'ART includendovi anche il settore dell' autotrasporto" - spiega la parlamentare - la soppressione definitiva del contributo raccoglie le istanze di tutte le Associazioni di settore. Come chiarito, le attività svolte dalle imprese di autotrasporto non sono interessate dal concreto esercizio di competenze attribuite all'Autorità e il contributo è utilizzato per finanziare attività non regolatorie, bensì competenze amministrative di tipo generico che debbono essere a carico della fiscalità generale. Proprio per l'incertezza dei provvedimenti temporanei - conclude Serracchiani - quest'anno molte imprese hanno già versato la prima rata del contributo prima che il Dl decretasse la sospensione, e ora devono chiedere il rimborso". (ANSA).