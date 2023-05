Una Fondazione farà raccordo tra liceo Made in Italy e imprese

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Una nuova Fondazione, denominata "Imprese e competenze", per promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy. Lo prevede una bozza provvisoria del ddl sul Made in Italy. La Fondazione mira a "diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, contribuire alla promozione di percorsi per l'orientamento professionale nei settori più trainanti e promettenti dell'economia, alla progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di attività didattiche e professionali dedicate al Made in Italy".

La Fondazione provvederà inoltre a conferire ogni il premio di 'Maestro del made in Italy' a imprenditori che si "sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del Made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani".

Per la costituzione e il funzionamento della Fondazione, di cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è membro fondatore, è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni per il 2024 e 10 milioni per il 2025. (ANSA).