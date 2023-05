Filiere sostenibili, Symbola e Bcc per l'agroalimentare green

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - La forte accelerazione internazionale ed europea verso una transizione verde chiede alle imprese e ai territori di elevare i propri standard di sostenibilità. Le normative ambientali diventano via via più stringenti, mentre i mercati selezionano fornitori e partner sulla base di criteri 'green' e l'accesso al credito agevola coloro che mostrano il proprio impegno su questi temi, mentre i consumatori nelle scelte di acquisto premiano beni e servizi sostenibili, ritenuti sinonimo di qualità. Dentro questa cornice nasce il progetto Filiere sostenibili promosso da tre Banche di credito cooperativo (Bcc Campania Centro, Bcc Capaccio Paestum e Serino, Bcc Buccino e Comuni Cilentani) e dalla Fondazione Symbola, per raccontare le esperienze già in atto nel territorio e individuare soluzioni e tecnologie per il miglioramento delle performance ambientali, quindi della competitività, delle filiere produttive della Piana del Sele.

Il progetto interesserà nel 2023 la filiera dell'ortofrutta e nel 2024 quella bufalina, approfondendo cinque aspetti: sostituzione o riduzione delle sostanze chimiche, gestione della risorsa idrica e del suolo, energia e riduzione delle emissioni di Co2, riutilizzo e riciclo dei sottoprodotti. L'intenzione è quella di estendere nel futuro il progetto ad altre filiere produttive dell'area.

Il progetto è stato presentato questa mattina da Ermete Realacci e Domenico Sturabotti, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Symbola. Ne hanno discusso i presidenti delle Bcc Lucio Alfieri (Buccino), Camillo Catarozzo (Campania Centro), Rosario Pingaro (Capaccio Paestum e Serino), con Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno. "Il lavoro che presentiamo oggi - sottolinea Realacci - esprime un'idea d'Italia. La collaborazione da anni avviata con il mondo delle Bcc è fondata sulla condivisione di quei valori che sono nel dna di Symbola: qualità, sostenibilità, legami col territorio e le comunità, innovazione, bellezza. Sono i valori attorno ai quali le banche sono cresciute, un modello che per risultati economici e impatti sociali rappresenta un esempio a cui deve ispirarsi il mondo del credito italiano, e non solo". (ANSA).