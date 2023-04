Ganga, 'Calderone riattivi il tavolo sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Quando la ministra del Lavoro Calderone dice che bisogna riformare la legge Fornero e negoziare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro rispondiamo che siamo d'accordo con lei ma per questo è urgente ed indispensabile che ci convochi riattivando il tavolo di confronto fermo dal 13 febbraio".

E' quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga.

"Bisogna intervenire subito sulla previdenza, i lavoratori e i pensionati non possono più aspettare. Flessibilità, opzione donna, giovani, sostegno a chi svolge il lavoro gravoso, previdenza complementare e tutela del potere di acquisto delle pensioni sono le priorità della Cisl. Per fare questo è indispensabile individuare quanto prima le risorse necessarie e procedere celermente alla separazione tra previdenza e assistenza rispetto alla quale è necessario riattivare la Commissione specifica. Il Def recentemente approvato dal Cdm purtroppo ci sembra molto timido e invece sarebbero necessari interventi incisivi per rendere il sistema socialmente sostenibile. Anche per questa ragione abbiamo promosso una fase di mobilitazione unitaria finalizzata ad avviare presto il confronto ed il dialogo sociale con il governo sulle tante priorità economiche e sociali". (ANSA).