Sparkasse in ABI-Fachausschuss Vermögensverwaltung berufen

(ANSA) - BOZEN, 7 APR - Die Sparkasse ist in den Fachausschuss Wealth Management der Bankenvereinigung Italiens ABI (Associazione Bancaria Italiana) berufen worden. Der Ausschuss befasst sich mit aufsichtsrechtlichen Fragen und mit Themen der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Familien und Unternehmen. Giuliano Talò, Verantwortlicher der Direktion Private Banking der Sparkasse, ist zum Mitglied dieses Fachausschusses ernannt worden.

„Es freut mich, die Sparkasse in diesem Fachausschuss zu vertreten, der sich mit komplexen Themen und Fragen auseinandersetzt. Ich bin gerne bereit, mein Wissen und meine Erfahrungen in diesem Bereich einzubringen und meinen Beitrag zu leisten," erklärt Talò.

Talò ist seit 2007 in der Sparkasse tätig. Seit 2017 wurde ihn die Verantwortung über die Direktion Private Banking anvertraut, zuvor war er Vertriebsleiter im Nordosten Italiens für die Sparkasse.

Im Fokus des Fachausschusses stehen auch die Beziehungen zu den Investmenthäusern und die Produkte im Bereich Versicherungsanlage, Bancassurance und Altersvorsorge. (ANSA).