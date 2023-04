Welfare: Barone, servizi minimi sul modello Lep

(ANSA) - BARI, 05 APR - "In tema di welfare ci sono principi che noi vogliamo che siano rispettati in tutta la Regione: in maniera omogenea alcuni servizi devono essere minimi per tutto il territorio, come se fossero i Lep". Lo ha detto l'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, a margine della presentazione del nuovo Piano sociale di zona, a Bari. "Questi servizi sociali devono essere permessi e ottenuti da tutti i cittadini - ha aggiunto -. Parallelamente c'è piena libertà da parte dei Comuni di implementarli. Quello di Bari è, per esempio, particolarmente noto per le innovazioni e i servizi in favore dei propri cittadini". "Questo - ha precisato Barone - è forse l'unico assessorato che obbliga alla partecipazione dal basso. Ho partecipato ad alcuni Piani di zona per i quali erano invitati i cittadini, in modo che fosse il territorio a dire quali sono i bisogni e le urgenze che poi vengono tradotti dalla politica".

