Welfare: Ricerca, in Italia 127 piattaforme online con servizi

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Nel nostro Paese sono operative 127 piattaforme digitali di welfare. Incrociando i dati sui loro campi di attività, si evince che 55 agiscono nel settore della salute, 8 nell'educazione e cura dell'infanzia, 6 nell'assistenza sociosanitaria e 58 sono trasversali ad almeno due di questi ambiti. Tra queste 127 piattaforme 73 sono piattaforme di welfare di servizi digitali, 28 di welfare territoriale e 26 propongono servizi per il welfare aziendale.

Sono tutte piattaforme totalmente italiane. In questo settore i grandi player multinazionali sono totalmente assenti. Non vi sono ancora monopoli o oligopoli, ma un insieme di iniziative attivate da una molteplicità di soggetti, profit e non profit.

Questi alcuni dei risultati di WePlat - Welfare Systems in the Age of Platforms, la prima ricerca sulle piattaforme digitali di welfare. Coordinata da Ivana Pais, docente di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell'Università Cattolica ed esperta del lavoro di piattaforma, la ricerca è realizzata da Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Padova, Collaboriamo e Consorzio Cgm e finanziata da Fondazione Cariplo.

I primi risultati della ricerca verranno presentati nel corso di "Permacrisi? No, permacambiamento!", evento della Fondazione Pensiero Solido che si terrà mercoledì 5 aprile pomeriggio al Teatro Filodrammatici di Milano.

"La vivacità delle piattaforme digitali di welfare - ha commentato Antonio Palmieri,presidente della Fondazione - e la molteplicità dei servizi da loro offerti in questi ultimi anni confermano che l'approccio che noi sosteniamo è quello giusto.

Non bisogna fermarsi al concetto di Permacrisi, una parola che evoca allarme e produce paura, passività, ripiegamento sui propri interessi. Dobbiamo invece accogliere una prospettiva differente, che abbiamo chiamato "permacambiamento", vale a dire un approccio che non teme il cambiamento continuo tipico del nostro tempo, soprattutto quello introdotto dalla tecnologia, ma lo approfondisce con ragionevolezza e senza estremismi, per ricavarne indicazioni utili a rinforzare le leadership, in tutti i settori". (ANSA).