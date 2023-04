Giustizia:Confartigianato Treviso,sì a tribunale Pedemontana

(ANSA) - TREVISO, 29 MAR - "L'auspicio è che il Tribunale della Pedemontana riduca la durata inaccettabile dei procedimenti, soprattutto in sede civile, che condiziona negativamente la vita delle imprese". Ne ha parlato oggi il presidente di Confartigianato di Treviso, Oscar Bernardi, in merito all'esito di due giorni fa dell'incontro tra il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e una settantina di amministratori locali in cui si è affrontata l'opportunità di attivare a Bassano del Grappa (Vicenza) una sede di tribunale civile dedicato prevalentemente alle controversie tra imprese.

Bernardi fa presente che il 26% delle aziende della provincia di Treviso sono fisicamente collocate a meno di dieci minuti di percorrenza dall'asse della Superstrada Pedemontana Veneta e che perciò la possibilità di usufruire di una sede giudiziaria a Bassano può rappresentare "una risposta ai bisogni delle imprese in chiave di competitività attraverso la riduzione della durata inaccettabile dei procedimenti".

A Treviso oggi è attivo un giudice ogni 1.784 imprese contro una media veneta di 1.332 e una nazionale di 898 e la durata media di un procedimento civile è di 282 giorni. (ANSA).