Ex Ilva: Fiom, accordo su Cigs non prevede esuberi strutturali

(ANSA) - TARANTO, 29 MAR - "Lo strumento della cassa integrazione straordinaria (cigs), richiesto da Acciaierie d'Italia per garantire la continuità e il rilancio dell'attività aziendale e, soprattutto, la salvaguardia dei livelli occupazionali, ha un carattere transitorio, definito nel tempo e non prevede esuberi". Lo dichiarano in una nota congiunta la Fiom Cgil nazionale e il coordinamento Rsu e strutture territoriali della Fiom Cgil di Acciaierie d'Italia dopo la firma dell'intesa sul rinnovo della Cigs per tremila lavoratori in tutti i siti del gruppo, di cui 2.500 a Taranto.

L'accordo è stato firmato da Fim, Fiom, Ugl Metalmeccanici e Fismic, mentre si sono dissociate Uilm e Usb. "Abbiamo lavorato da subito - si aggiunge nella nota della Fiom - e fino all'ultimo momento per arrivare a un verbale condiviso unitariamente con lo scopo di raggiungere migliori condizioni per i lavoratori di Acciaierie d'Italia. Il verbale sottoscritto oggi assicura migliori condizioni per i lavoratori a partire dalla piena corresponsione della tredicesima; sancisce il principio della rotazione per distribuire in modo equo il ricorso alla Cigs e ridurne il più possibile l'impatto".

"Prevede - riferisce l'organizzazione sindacale - la verifica da parte delle Rsu della rotazione stessa e possibili internalizzazioni di funzioni e/o attività attraverso un monitoraggio mensile in ogni stabilimento del gruppo e quindicinale per lo stabilimento di Taranto, data la complessità industriale e occupazionale del sito".

Per la Fiom "è urgente ora avviare presso il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un confronto sul piano industriale e sull'efficacia dell'accordo sottoscritto fra le parti il 6 settembre 2018, a partire dalla tutela occupazionale dei lavoratori di Ilva in As, così come sostenuto anche dalle dichiarazioni a verbale di tutte le Regioni presenti al tavolo (Puglia, Liguria, Piemonte, Lombardia)". (ANSA).