Alleanza Coop, 'Crediti d'imposta strumento equo ed efficiente'

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Aiuti più rapidi e a una maggior platea di beneficiari. È una promozione a pieni voti" sullo strumento dei crediti di imposta, quella che l'Alleanza delle Cooperative sottolinea in audizione presso commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale.

"L'utilizzo dei crediti d'imposta 'agevolativi' come strumento di politica industriale o economica - è stato ribadito dai rappresentanti delle principali centrali cooperative - ha indubbiamente ampliato le possibilità di accesso alle agevolazioni, prescindendo dalla struttura, dalla forma, dalla dimensione e dalla specialità dei regimi fiscali dei potenziali destinatari. Il maggior coinvolgimento delle piccole imprese agli istituti premiali svolge anche una funzione di partecipazione dal basso all'attuazione della politica industriale".

Inoltre, "la maggiore esigibilità del credito d'imposta rispetto ad altre misure di effetto analogo permette di veicolare con maggiore rapidità gli aiuti alle imprese. Sappiamo quanto ciò è stato determinate durante le emergenze degli ultimi tre anni. La natura fiscale e non amministrativa del credito d'imposta consente poi un funzionamento per così dire automatico che riduce i costi amministrativi di un contributo diretto a fondo perduto".

Infine, è stato ancora evidenziato, "se il legislatore vuole raggiungere le fasce più povere (e quindi incapienti) attraverso lo strumento fiscale non può prescindere da strumenti esigibili e cedibili - quali il credito d'imposta, a date condizioni cedibile a terzi - perché solo attraverso queste misure è possibile accompagnare i contribuenti a comportamenti onerosi (ancorché virtuosi) che altrimenti non adotterebbero; chiamando così effettivamente alla transizione economica ed energetica coloro che ne rimarrebbero altrimenti esclusi". (ANSA).