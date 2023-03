Elena Pistone guida il Gruppo Ict di Confindustria Canavese

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Il Gruppo Ict di Confindustria Canavese ha eletto all'unanimità Elena Pistone nuova presidente per il prossimo biennio. Vice sarà Gianluca Motta. La nuova presidente è co-fondatrice di Elaasta srl, una start-up di Ivrea che supporta le aziende nella transizione digitale. Il Gruppo Ict rappresenta le associate a Confindustria Canavese che operano nei settori informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivi e affini. Ne fanno parte 43 aziende che impiegano oltre 2200 addetti. "Sono entusiasta dell'incarico - dice Elena Pistone - intendo promuovere iniziative che stimolino e facilitino le interazioni aziendali e avvicinino le quote rosa alle discipline Stem: la nostra industria può offrire possibilità concrete alle giovani donne che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro". (ANSA).