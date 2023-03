Svimez, 'transizione Pmi a nuovo millennio occasione persa'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - La transizione al nuovo millennio per le imprese italiane "è un'occasione persa per vincoli strutturali" e "politiche deboli".

Così Serenella Caravella, ricercatrice Svimez, e autrice, insieme a Stefano Prezioso del testo: 'La resilienza delle imprese italiane durante e dopo la lunga crisi, un'analisi territoriale", presentato oggi presso Universitas Mercatorum.

Come vincoli strutturali, "la sotto-dotazione di imprese di maggiori dimensioni" e "la minore propensione alla crescita che incide sulla fragilità finanziaria, sulla propensione agli investimenti e sull'apertura internazionale", ha spiegato Caravella, mentre "gli shock" di inizio millennio coincidono con gli anni «della coperta corta» della finanza pubblica, "che dismette l'obiettivo di convergenza e persegue il conseguimento degli avanzi primari, esternalizzando ai fondi strutturali la questione meridionale". Infine, "termina la stagione della politica industriale attiva". (ANSA).