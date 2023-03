Morto Bucchioni: rimandato convegno Confindustria-Ance Spezia

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Il convegno "Gli interventi più rilevanti realizzati sul territorio spezzino In ambito Infrastrutture, protezione civile, ambiente", organizzato da Confindustria e Ance e in programma domani, lunedì 27 marzo alle 17.30 nella sede di Confindustria La Spezia è stato rimandato a data da destinarsi in segno di rispetto e di vicinanza al lutto della famiglia dopo la scomparsa, nella giornata di oggi, di Giorgio Bucchioni, a lungo presidente dell'Autorità della portuale della Spezia e di Confindustria La Spezia.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono le proprie condoglianze alla famiglia e il loro cordoglio per la scomparsa di Bucchioni, figura centrale nel mondo imprenditoriale e portuale spezzino. (ANSA).