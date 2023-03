Costantini (Cna),in Italia 36mila erogatori di gare pubbliche(2)

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Uno degli argomenti che ci troveremo a affrontare sarà quello dell'autonomia. Forse noi imprese dovremmo puntare i piedi e dire che prima di parlar di federalismo, autonomia in questo Paese bisognerebbe iniziare a parlare di anarchia amministrativa. Alcuni imprenditori" fanno sacrifici per imporsi all'estero e poi "quando tornano in Italia basta percorrere una strada provinciale e trovare regole nuove ogni 20 chilometri. Regole nuove, piattaforme digitali diversi, una burocrazia completamente diversa", ha detto Costantini.

Sul tema della digitalizzazione e della burocrazia Costantini ha ricordato anche che "le nostre Pmi italiane hanno un livello di digitalizzazione di 4 punti superiori alla media europea.

Tuttavia i presidenti della Camera di commercio sanno bene qual è l'altra faccia della medaglia ovvero che la Pa ha un grado di digitalizzazione di 9 punti sotto la media europea e siamo 19esimi in Europa".

Sulle infrastrutture digitali, ha concluso, "io sto girando parecchio l'Italia e non mi voglio abituare all'idea che facendo Reggio Emilia-Roma in treno io non riesca a fare una chiamata di 15 minuti".