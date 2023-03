Costantini (Cna), in Italia 36mila erogatori di gare pubbliche

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - "Sul Codice degli appalti ci sono sensibilità diverse. Nel nostro paese ci sono 36mila soggetti erogatori di gare pubbliche, nessuno di loro ragiona come l'altro. Le nostre aziende, dunque, hanno 36mila interlocutori diversi. Oggi se c'è una gara pubblica il cittadino, con un computer, non riesce comunque a capire qual è il bando e chi se lo è aggiudicato". Lo ha detto il presidente di Cna Dario Costantini, intervenendo alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, in corso a Firenze.

Costantini ha detto anche che "tre bandi di gara su dieci sono ancora completamente cartacei, quattro su dieci non hanno un'informativa digitale nel pre e post gara". (ANSA).