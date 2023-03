Leo, 'regole fisco frammentate non invogliavano investitori'

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "La frammentarietà delle regole tributarie non invogliava gli investitori a venire in Italia".

Questo un passaggio dell'intervento che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo sta tenendo ad un evento online, organizzato da Wolters Kluwer, per discutere della riforma fiscale, con l'intento di evidenziare la necessità di procedere ad un riordino, nel nostro Paese, dell'assetto tributario.

