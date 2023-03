Coop importanti contro disuguaglianze per 7 italiani su 10

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Per 7 italiani su 10 le cooperative sono più importanti delle imprese di capitali per contrastare le disuguaglianze sociali e svolgono un ruolo positivo sul territorio, in particolare per tutelare le fasce più deboli, per creare opportunità per i giovani e per offrire lavoro regolare.

E' quanto emerge, in sintesi, dal Report FragilItalia "Le cooperative e il loro valore per la società", elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos.

Il sondaggio chiedeva, tra l'altro di valutare una serie di comportamenti che le imprese dovrebbero adottare per l'economia futura. Risultano, ex aequo, il benessere lavorativo e l'attenzione alle persone e non solo ai profitti (89%), seguiti dal rispetto e tutela dei valori etico-sociali e dal sostegno e alleanza tra imprese (entrambi all'87%). All'86% si collocano lo sviluppo economico con obiettivi collettivi, il coinvolgimento attivo dei lavoratori nella vita dell'impresa, le minori differenze di stipendio tra manager e lavoratori.

"Crisi, pandemia, guerra e inflazione: non è sorprendente che oggi le persone chiedano stabilità e benessere", commenta Simone Gamberini, presidente di Legacoop. "La cooperazione, e il suo spirito mutualistico, è associata sempre più a un modello di sviluppo sostenibile e umano. Giovani, donne, lavoro, territorio: le nostre imprese operano ogni giorno per ridurre i divari e promuovere innovazione inclusiva". (ANSA).