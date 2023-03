Ex Ilva: Novi Ligure, nuova cig riguarderebbe 155 lavoratori

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 21 MAR - Nuovo incontro oggi - dopo quello del 21 febbraio - nello stabilimento Acciaierie d'Italia (Ex Ilva) di Novi Ligure tra Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Virginia Piccirilli, responsabile del personale dell'azienda. Tra i temi approfonditi, la necessità di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, produzione, cassa integrazione. "Per quest'ultima, in vista della scadenza a fine marzo - spiega Maurizio Cantello (Fiom Cgil) - sono stati richiesti ulteriori 12 mesi: a Novi riguarderebbe 155 addetti sui circa 600 che vi lavorano, assicurando la massima rotazione possibile e anche la disponibilità a riconoscere la tredicesima mensilità piena". (ANSA).