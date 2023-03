Pensioni: Uil, perse le tracce del tavolo con il governo

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Del tavolo di confronto aperto dal governo per discutere una riforma strutturale della legge Fornero sulle pensioni si sono perse le tracce". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.

"Dopo la seconda riunione del 13 febbraio il tavolo si è praticamente eclissato. Per noi, invece, di previdenza è urgente discutere. Innanzitutto, per introdurre una flessibilità più diffusa di accesso alla pensione tra 62 e 63 anni, che riallinei l'Italia alla media europea. Poi, per definire, oggi, le future pensioni dei giovani, che a causa della precarietà di questi anni rischiano di essere inadeguate, e per eliminare tutte le penalità che riguardano le donne, valorizzando il lavoro di cura ai fini previdenziali, riconoscendo un anno di anticipo d'accesso alla pensione per ogni figlio e ripristinando Opzione donna nella versione originale", rimarca Proietti. Infine, "bisogna riaccendere i riflettori sulla previdenza complementare attraverso un nuovo semestre di silenzio assenso e una campagna istituzionale di informazione. Su questi temi - conclude - l'atteggiamento del governo è imbarazzante, dopo che il governo stesso aveva preso solenne impegno a palazzo Chigi di avviare un confronto con i sindacati". (ANSA).