Banche: utile quasi triplicato per Bcc Verona e Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 20 MAR - L'utile netto della Bcc di Verona e Vicenza nell'esercizio 2022 ha raggiunto il 32,34 milioni contro i 12,2 dello scorso anno, mentre il rafforzamento patrimoniale ha consentito ai fondi propri di raggiungere i 300 milioni. Lo si legge nell'ultima relazione di bilancio dell'istituto di credito presieduto da Flavio Piva, che evidenzia anche un aumento del 3,4% della raccolta diretta (a quasi 2,5 miliardi) e una crescita degli impieghi a 1,78 miliardi (+3,25%), con masse amministrate che superano i 5,5 miliardi.

Oggi delle 54 filiali della banca 30 si trovano nell'area territoriale di Vicenza e 24 in quella di Verona e nel prossimo biennio saranno aperte altre due sedi, una a Peschiera sul Garda (Verona) e l'altra a Rosà (Vicenza). "Stiamo lavorando in questi mesi ad un nuovo progetto di fusione con Bcc Patavina - ricorda Piva - che ci consentirà un ulteriore salto di qualità per la risposta al territorio. Per ora abbiamo avuto riscontri positivi dai soci e dal mondo delle imprese e questo - conclude - ci incoraggia a proseguire l'iter". (ANSA).