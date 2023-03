Professioni: torna iniziativa 'Chiedilo al notaio' a Biella

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il prossimo 30 marzo riprenderà a Biella il servizio di consulenza notarile gratuita "Chiedilo al notaio", promosso dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Biella e Ivrea. I professionisti, si legge in una nota, "incontreranno a turno i cittadini, per fornire indicazioni su questioni di interesse generale, quali compravendite immobiliari, successioni, problematiche testamentarie, imprese e società". L'iniziativa si svilupperà alle ore 10, presso la sede del Consiglio notarile di Biella (in Via Duomo, 3).

All'appuntamento della fine di marzo ne seguiranno altri, fino a dicembre. Per informazioni (e appuntamenti) si può consultare il sito www.consiglionotarilebiella.it. (ANSA).