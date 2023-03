==Fisco: Guerra, riforma penalizza lavoratori dipendenti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La cosa più grave di questa riforma è che non affronta il fatto che chi ha reddito dal lavoro paga tutto e paga progressivamente, mentre tutti gli altri pagano spesso in parte e con aliquote molto basse. Una differenziazione troppo forte, senza contare che quando ad un contribuente si applica un prelievo sostitutivo dell'Irpef, questo sostituisce anche le addizionali. Con il risultato che chi beneficia di questi regimi non dà un euro al suo comune e alla loro regione".

Lo dice, in un'intervista alla Stampa, Maria Cecilia Guerra, economista, ex sottosegretaria al Mef, oggi deputata del Pd, in merito alla riforma fiscale varata ieri dal governo.

"Il nostro sistema fiscale è stato balcanizzato ed è stato frammentato al punto tale che non c'è più nessun senso", spiega Guerra, ribadendo che "le aliquote sono distribuite in maniera del tutto casuale, per cui c'è chi paga il 15, chi paga il 26 e chi paga il 43%, per sorte e non perché uno è più ricco o più povero. È una ingiustizia troppo profonda: non si può reggere il nostro patto sociale su un sistema del genere".

Sugli effetti della flat tax quando entrerà a regime, Guerra spiega: "Sarà un'imposta che per quelli che fanno parte della fascia più povera dei contribuenti non cambia quasi niente. la fascia centrale pagherà in proporzione alla nuova imposta, mentre quelli delle fasce più alte avranno il guadagno maggiore". Nella riforma "formalmente la proporzionalità viene salvata introducendo una deduzione di base. Però il problema è che si ragiona solo sull'Irpef che ormai è un'imposta che grava solo sui lavoratori dipendenti e pensionati. La progressività è una cosa seria - sottolinea la deputata Pd - dovrebbe riguardare anche gli altri redditi, mentre il nostro sistema fiscale è scarsamente progressivo". (ANSA).