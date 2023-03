++ Fisco:Leo,sanzione penale a casi gravi,non evasione necessità

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La "sanzione penale ci deve stare veramente nei casi gravi, come frode, omessa dichiarazione, fatture per operazioni esistenti, dove c'è un comportamento callido, subdolo del contribuente; ma nei casi in cui c'è tra virgolette un'evasione di necessità in cui il contribuente ha esposto tutto, nella dichiarazione ha messo tutti gli imposti ma non ce l'ha fatta a pagare, si applicheranno sanzioni amministrative ma non quelle penali. Questa è un po' la logica".

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in un colloquio con il Sole24Ore sulla delega al governo per la riforma fiscale approvata ieri dal consiglio dei ministri.

(ANSA).