++ Fisco:Berlusconi, delega è svolta epocale, verso fisco amico

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Avevamo promesso un fisco amico delle famiglie e delle imprese, questo provvedimento dimostra che lo stiamo realizzando con determinazione e con senso di responsabilità, senza perdere di vista le compatibilità di bilancio. Non esito quindi a definire epocale questa svolta: per la prima volta da un decennio in Italia, si interviene sulle tasse per alleggerirle in modo significativo. Questo significa dare il giusto impulso per tornare alla crescita, restituendo risorse al mercato per i consumi, il risparmio e gli investimenti". Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi sulla delega della riforma fiscale. (ANSA).