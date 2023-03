Spagna: il Cdm approva la riforma delle pensioni

(ANSA) - MADRID, 16 MAR - Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei ministri la seconda parte di una riforma del sistema pensionistico, frutto di un accordo con i sindacati. La norma dovrà poi affrontare l'iter parlamentare corrispondente.

"Con questa riforma, blindiamo il potere acquisitivo di tutti i pensionati, presenti e futuri", ha detto in conferenza stampa il ministro della Previdenza Sociale José Luis Escrivá.

"Inoltre, introduciamo elementi molto importanti in quanto a equità", ha aggiunto, "e il sistema si completa con un meccanismo di sostenibilità a medio termine molto robusto".

Questa riforma delle pensioni, la cui prima parte è stata approvata nel 2021, è stata indicata dalla Commissione europea come uno degli obiettivi da raggiungere per poter ottenere i fondi europei destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nei giorni scorsi, il governo spagnolo ha rivendicato a più riprese di aver incassato il sostegno di Bruxelles alle modifiche del sistema pensionistico intrapreso.

