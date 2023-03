Istat: mercoledì audizione Blangiardo in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Verrà ascoltato mercoledì mattina dalle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato il professor Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell'Istituto nazionale di statistica dal 2008. L'audizioni in vista della riconferma della proposta della sua nomina alla guida dell'Istituto.

La settimana scorsa le due commissioni hanno fatto slittare il parere, vincolante, perché la maggioranza non raggiungeva i numeri necessari per la riconferma. Dopo l'audizione dell'interessato le commissioni torneranno a votare il parere.

(ANSA).