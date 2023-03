Fisco: Squeri (FI),fissare traguardo nuovo patto cittadini-Stato

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La riforma fiscale del governo ha obiettivi molto chiari. Deve essere fatta compatibilmente con le risorse che lo Stato ha, e quello attuale non è un anno con ampie dotazioni. Però fissare i traguardi è fondamentale: diminuire le tasse, sia per i lavoratori che per le imprese; cambiare il rapporto tra fisco e cittadini, affinché si realizzi un nuovo patto, con una impostazione più collaborativa e meno vessatoria. E poi semplificazione. E' necessario, inoltre, un intervento sul cuneo fiscale: già con la manovra è stato dato un segnale in questa direzione". Così a stasera Italia il deputato di Forza Italia Luca Squeri. (ANSA).