Fisco: Grimaldi, governo fa condoni, noi lotta a evasori

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Tutte le fonti di reddito devono essere cumulate e tassare alla stessa maniera, con un'imposta unica e progressiva. La nostra proposta dice questo, siamo per la progressività contro le loro flat tax, siamo per la lotta all'evasione contro i loro condoni. Il governo Meloni, invece, come lo sceriffo di Nottingham, si propone come amico dei ricchi e dei furbetti, la proposta che il Cdm vara nel pomeriggio è uno schiaffo in faccia all'Italia che da sempre paga e lavora".

Così Marco Grimaldi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Bilancio della Camera. (ANSA).