Case green: Lega, audizioni Abi confermano direttiva ideologica

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "L'audizione di Abi in commissione politiche dell'Ue confermano la tesi della Lega e del governo sulla direttiva Case green. Infatti in Italia, per raggiungere l'obiettivo intermedio della classe energetica D nel comparto residenziale, andrebbe ristrutturato il 74% del patrimonio immobiliare (circa 8,8 milioni di edifici). È evidente che pochi proprietari di casa avrebbero nel breve le disponibilità finanziarie e ancora meno sarebbero in grado di contrarre mutui.

Ancor peggio per le finanze se si applicasse la normativa, perchè ne deriverebbe un deprezzamento del valore degli immobili non efficientati, con una conseguente crisi del credito. Chi chiede un mutuo in banca mette normalmente come garanzia a favore della banca stessa la propria abitazione: quindi, per far fronte al deprezzamento degli immobili, proprio per le regole sul credito imposte da Bruxelles, la banca sarebbe costretta a rientrare sul credito dato. Non vogliamo credere che l'Europa con questa direttiva, a base totalmente ideologica, sia in malafede. Ma è assurdo che non abbia pensato agli effetti finanziari drammatici di questa norma". Lo dichiarano i deputati della Lega Alessandro Giglio Vigna e Stefano Candiani, presidente e capogruppo commissione Ue. (ANSA).