Bcc Iccrea: Banca impresa, utile netto a 38,1 milioni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Bcc Banca Impresa, società del gruppo BCC Iccrea specializzata nella locazione finanziaria, chiude il 2022 con un utile lordo di 56,6 milioni di euro e di 38,1 milioni di euro al netto delle imposte. Lo si legge in una nota secondo cui, nel corso dell'anno, la società ha stipulato contratti per 680 milioni di euro, di cui l'88% con clienti delle banche di Credito Cooperativo aderenti al gruppo, consolidando la propria posizione nel mercato del leasing con una quota di mercato del 3,2%. Il patrimonio netto pari a 473,5 milioni di euro ed un Cet1 del 18,13%.

Migliorativi rispetto ai target, anche il Npl ratio lordo, pari al 9% (11,89% nel 2021), ed il Npl ratio netto, pari al 2,51% (3,95% nel 2021), risultato ottenuto anche grazie a cessioni di crediti non performing per un controvalore pari a 103 milioni di euro. Il dato di coverage delle posizioni NPL di BCC Banca Impresa, pari al 74,4%, è ampiamente superiore agli standard del comparto leasing. (ANSA).